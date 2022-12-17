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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 11:34

Açılış için gün sayıyor! 14 bin 700 ton ağırlığa sahip

Bitlis-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan ve 'Bitlis Çayı Viyadüğü' olarak adlandırılan bölgenin en büyük köprüsü açılış için gün sayıyor.

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