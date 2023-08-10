  • $27,0393
  • 29,8977
  • 1674.62
  • 7690.53

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 14:52

Abdülhamid Han sondaj gemisi yeni seferi için Mersin açıklarında bekliyor

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, yeni görevi öncesi Mersin'in Taşucu Limanı açıklarında bekliyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.