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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 2 Ağustos 2024 Cuma 14:21

Abdülhamid Han sondaj gemisi yeni görev yerine uğurlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abdülhamid Han sondaj gemisinin Karadeniz'deki yeni görev yerine uğurlandığını bildirdi.