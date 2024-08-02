Abdülhamid Han sondaj gemisi yeni görev yerine uğurlandı

Fatih sondaj gemisinin beşinci yılını tamamladığını ve 5 yılın sonunda her geminin mutlaka tekrar sertifikalandırılması gerektiğini ifade eden Bayraktar, "Birtakım teknik özelliklerinin gözden geçirilmesi lazım. Bu faaliyet için de Karadeniz'de birkaç ay Fatih gemisinden istifade edemeyeceğiz. Ama hızlı bir şekilde Abdülhamid Han onun görevlerini devralacak." diye konuştu.

Bayraktar, "Bir taraftan üretimi artırırken bir taraftan da Karadeniz'de yeni kuyuları kazmaya çalışıyoruz ve yeni keşifler yapmaya gayret ediyoruz. Bu sene içinde, 2024 çıkmadan bir keşif kuyusunu tamamlamış oluruz ve ümit ediyorum milletimize güzel bir haber, güzel bir netice veririz." dedi.