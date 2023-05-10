  • $19,5324
  • 21,4378
  • 1273.94
  • 4519.47

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 09:50

ABD'den oy pusulaları Türkiye'ye doğru yola çıktı

Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için ABD'nin New York ve New Jersey bölgesinde kullanılan oy pusulaları, Türkiye'ye doğru yola çıkarıldı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.