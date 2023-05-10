ABD'den oy pusulaları Türkiye'ye doğru yola çıktı

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Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nda, parti temsilcileri gözetiminde mühürlenen oy pusulası torbaları diplomatik kuryeler eşliğinde Türkiye'ye gönderilmek üzere Türkevi'nden havalimanına götürüldü.

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Oy pusulaları, New York JFK Uluslararası Havalimanından bu gece yerel saatle 00.10'de kalkacak Türk Hava Yolları uçağı ile Türkiye'ye taşınarak Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek.

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New York Başkonsolosluğu görev bölgesinde bu yıl ilk defa, Türkevi'nin dışında Türklerin yoğun yaşadığı New Jersey ve Long Island'da 29 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde açılan ilave sandık merkezleriyle, uzak bölgedeki vatandaşların oy kullanımı kolaylaştırıldı.

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ABD ve Kanada'daki Türk vatandaşları, 29 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde 09.00-21.00 saatleri arasında açık olan sandıklarda oy kullandı.

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ABD'nin en batısındaki Los Angeles ve Kanada'nın Vancouver şehirlerinde bulunan sandıkların 7 Mayıs'ta yerel saatle 21.00'de kapanmasıyla Kuzey Amerika'daki oy verme işlemi tamamlanmış oldu.

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YSK verilerine göre, 134 bin 246 kayıtlı seçmen bulunan ABD'de, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde, belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs'ta yeniden sandıklar kurulacak.

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