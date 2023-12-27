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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 13:18

Abant Gölü Milli Parkı'nda HGS dönemi başladı

Abant Gölü Milli Parkı'na girişler HGS sistemiyle yapılmaya başlandı.

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