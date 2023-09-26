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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 16:36

8 bin 479 nadir basma eserin bulunduğu kütüphane! Yüksek güvenlik sistemiyle koruma altında tutuluyor

Erzurum'da içerisinde 9 bin 658 yazma ve nadir basma eserlerin bulunduğu Yazma Eserler Kütüphanesi, güneş görmeyen özel depoları ve yüksek güvenlik sistemiyle koruma altında tutuluyor.

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