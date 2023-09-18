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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 23:38

75 günde hafız oldular

'75 Günde Hafızlık Programı'nı tamamlayan hafızlar taç taktı.

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