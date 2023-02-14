728 kişilik arama kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürüyor! Azerbaycan, Türkiye'yi yalnız bırakmıyor

1 / 9

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Basın Sözcüsü Ehtiram Halilov, AA muhabirine, depremlerin hemen ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla 728 personelin görev aldığı kurtarma ekibi oluşturduklarını belirterek, bu ekibin Türkiye'ye ulaşarak çalışmalara başladığını söyledi.

2 / 9

Türkiye'de depremin neden olduğu yaralar tamamen sarılıncaya kadar da geri dönmeyeceklerini ifade eden Halilov, arama kurtarma ekiplerinin teknolojik anlamda tam donanımlı olduğunu belirtti.

3 / 9

Ekiplerin 7/24 esasına göre sahada görev aldığını dile getiren Halilov, ekiplere çalışmalarında eğitimli köpeklerin de eşlik ettiğini bildirdi.

4 / 9

Halilov, "Olağanüstü Haller Bakanlığının 728 arama kurtarma personeli Kahramanmaraş'ta arama kurtarma yapıyor. Ekip şu ana kadar 51 kardeşimizi sağ olarak enkazdan çıkardı. 24 saat prensibi ile nöbetli şekilde durmadan çalışıyoruz. Azerbaycan-Türkiye bir millet iki devlettir. Azerbaycan her zaman Türkiye'nin zor gününde yanındadır. Nasıl ki Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanında olmuştur, biz de sonuna kadar buradayız." dedi.

5 / 9

Karşılaştıkları manzaranın kendilerini derinden üzdüğünü anlatan Halilov, depremin ilk gününden bu yana zamanla yarışarak enkaz altında kalanların kurtarılması için çaba gösterdiklerini belirtti.

6 / 9

Halilov, bunların yanı sıra ciddi miktarda yardım malzemesini de beraberlerinde getirdiklerini ifade ederek, daha önce birçok deprem bölgesinde görev aldıklarını ancak böylesi bir depremle hiç karşılaşmadıklarını sözlerine ekledi.

7 / 9



8 / 9

