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Eklenme tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 13:52

728 kişilik arama kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürüyor! Azerbaycan, Türkiye'yi yalnız bırakmıyor

Azerbaycan'dan 10 ili etkileyen depremin ardından Kahramanmaraş'a gönderilen ekipler, sahada arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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