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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 17:03

7 kişilik mürettebatın kurtarılma anı! Motor arızası nedeniyle açık denizde sürükleniyorlardı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde tahliye çalışması başlatılan 'MV Sicilia' isimli yük gemisinden 7 kişilik mürettebatın kurtarıldığını açıkladı.

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