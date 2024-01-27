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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 11:33

7 farklı branşta eğitim veriliyor! TSK'nin keskin burunları

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük köpek eğitim merkezi olan Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesindeki Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında, askeri harekatlar, doğal afetler ve çeşitli amaçlar için, gerçeği aratmayan tatbikatlarla sıkı bir eğitimden geçiriliyor. Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında 'bomba ve mayın arama, iz takip, arama, keşif, devriye ve narkotik madde arama' olmak üzere 7 farklı branşta ihtisas eğitimlerini tamamlayan köpekler, TSK bünyesinde kritik bölgelerde görev yapabilecek hale getiriliyor.

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