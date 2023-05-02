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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 2 Mayıs 2023 Salı 12:50

60 yıllık hayalde sona gelindi! Eğribel Tüneli'nin inşası tamamlandı

Giresun'un iç kısımdaki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sivas arasındaki güzergahta bulunan Eğribel Tüneli'nin inşası tamamlandı.

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