6 Şubat depremleri sonrası cadde ve sokaklar tanınmayacak hale geldi

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6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da binlerce bina yıkılmış ve binlerce insan enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Depremin üzerinden geçen 10 aylık sürede hasarın büyüklüğü, cadde ve sokakların meydanlara dönüşmesi araç kameralarına yansıdı.