  • $29,0549
  • 31,3062
  • 1853.27
  • 7725.53

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 10:50

6 Şubat depremleri sonrası cadde ve sokaklar tanınmayacak hale geldi

6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da binlerce bina yıkılmış ve binlerce insan enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.