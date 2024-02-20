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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 13:15

6 gün önce batan geminin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor! Aramalara SAS komandoları ve balıkçılar da katıldı

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve bir kişinin cansız bedenine ulaşılan 'Batuhan A' adlı kargo gemisindeki diğer 5 denizci için arama kurtarma çalışmaları 6. gününde devam ediyor.

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