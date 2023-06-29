57 futbol sahası büyüklüğünde! Kahramanmaraş'taki konteyner kentte sona gelindi

Kahramanmaraş'ta barınma sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından sürdürülüyor.

Altyapı çalışmalarının devam ettiği ve konteynerlerin kurulumunun gerçekleştirildiği bölgede, sosyal alanların yanı sıra çocuklar için oyun parkları da yapılacak.

Bölgede etkili olan sıcak havaya rağmen ekipler, 2 bin 900 konteynerin yerleştirildiği 57 futbol sahası büyüklüğündeki alanı hazır hale getirmeye çalışıyor.

Depremden etkilenen iller içinde en büyük konteyner kentlerden birinin Kahramanmaraş'ta kurulduğuna dikkati çeken Temur, yaraların hızla sarılması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

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Konteyner kentte cami, futbol sahası, sosyal tesisler ve çamaşırhane gibi alanlar da olacağını aktaran Temur, şunları kaydetti:





"Şu anda Dereli Mahallesi'nde konteyner kent yapılıyor. Çalışmalar etap etap devam ediyor. Bir kısmını da açmış durumdayız. 2 bin 900 konteynerlik alanda altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar alana gelmiş konteynerlerin hepsi sahaya inmiş durumda altyapı bağlantıları devam ediyor. Altyapı çalışmaları devam ederken etap etap açarak vatandaşlarımızı yerleştiriyoruz. Hizmete açılmış alanda toplam 2 bin 700 vatandaş barınmakta. Yine bu alanın yanında bir planlamamız bulunmakta. Altyapı çalışmamız yüzde 85 bitmiş durumda. İnşallah bu çalışma tamamlandığında vatandaşlarımızı oraya yerleştirmeyi planlamaktayız."