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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 11:39

57 futbol sahası büyüklüğünde! Kahramanmaraş'taki konteyner kentte sona gelindi

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, afetzedeler için kurulan 57 futbol sahası büyüklüğündeki konteyner kentte sona yaklaşıldı.

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