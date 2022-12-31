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Eklenme tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 14:10

51 vilayette ilk defa uygulanacak! Batman'da hayata geçecek

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, büyükşehir olmayan 51 vilayette ilk defa hayata geçecek proje olan Alt Yapı ve Koordinasyon Merkezi (AYKOME) toplantısına başkanlık ederek Batman'da yürütülecek alt yapı çalışmaları hakkında kurum ve ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı.

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