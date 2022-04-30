43 ilin geçiş güzergahında! 'Kilit kavşak' ta bayram yoğunluğu

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Ramazan Bayramı dolayısıyla tatillerini memleketlerinde ya da farklı şehirlerde geçirmek isteyen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu oluşturdu.

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Dün akşam saatlerinde başlayan trafik, gece yarısına kadar sürdü. Yoğunluğun daha çok Ankara-Samsun kara yolunda olduğu görüldü.

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Bölgedeki trafik yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.

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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

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Ekipler, kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücülere de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Araç trafiğinin rahat seyretmesi içinde bazı kavşaklar beton bariyerlerle kapatıldı.

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