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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 09:23

43 ilin geçiş güzergahında! 'Kilit kavşak' ta bayram yoğunluğu

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı öncesi tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu gece yarısına kadar sürdü. Kara yolunda oluşan trafik havadan görüntülendi.

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