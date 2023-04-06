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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 6 Nisan 2023 Perşembe 12:42

400 kilometrelik yüzey kırığı kesintisiz görüntülendi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki yapılan çalışmayla, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde yaklaşık 400 kilometre uzunluğundaki deprem yüzey kırığı kesintisiz olarak insansız hava aracıyla kayıt altına alındı.

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