4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti | Sıralı tam liste

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladı.
Hakim ve Savcılar Kurulu 4 bin 299 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi.
Adalet Bakanı Tunç başarılar diledi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görev yeri değişen hakim ve savcılara başarılar diledi.
Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı:
"Yeni görev yerlerine atanan hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza adaletin tecellisi yolunda başarılar diliyorum.
Kararname, hakim ve savcılarımız ile aileleri, yargı camiamız ve ülkemiz için hayırlı olsun."