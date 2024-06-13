4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti | Sıralı tam liste

Hakim ve Savcılar Kurulu 4 bin 299 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladı.

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Adalet Bakanı Tunç başarılar diledi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görev yeri değişen hakim ve savcılara başarılar diledi.

Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı:

"Yeni görev yerlerine atanan hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza adaletin tecellisi yolunda başarılar diliyorum.

Kararname, hakim ve savcılarımız ile aileleri, yargı camiamız ve ülkemiz için hayırlı olsun."