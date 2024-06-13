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Eklenme tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 21:53

4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti | Sıralı tam liste

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı. Kararnameyle 4 bin 9'u adli, 290'ı idari yargı olmak üzere 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Sıralı isim isim tam liste haberimizde...

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