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Eklenme tarihi: 2 Haziran 2023 Cuma 10:39

36 günde toplam 221 bin 622 kişi ziyaret etti! İstanbul'dan ayrıldı

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu gemisini İstanbul'da 36 günde toplam 221 bin 622 kişi ziyaret etti. Gemi dün sabah saatlerinde İstanbul'dan ayrıldı.

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