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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 10:23

300 bin metrekarelik alana yapılıyor! Şanlıurfa Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 54'ü tamamlandı

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