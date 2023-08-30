  • $26,7408
  • 29,0556
  • 1664.43
  • 7907.13

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 09:58

30 Ağustos zaferin 101'inci yılı! Daha önce belki de hiç görmediğiniz tarihi kareler

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yılına özel daha önce belki de hiç görmediğiniz tarihi kareler... 26 Ağustos 1922'de başlayan 30 Ağustos 1922 gününe kadar beş gün beş gece devam eden Büyük Taarruz, Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. İşte Büyük Taarruz'a dair az bilinen fotoğraflar

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.