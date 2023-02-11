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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 10:53

3 bin kişilik iki yüzer yaşam kenti, Hatay'a gidiyor

Karadeniz Holding, 3. 000 kişinin yaşayabileceği 2 yüzer yaşam kentini Hatay-İskenderun'a gönderiyor.

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