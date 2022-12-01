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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 1 Aralık 2022 Perşembe 09:44

280 tonluk hazne denize indirildi! Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi

Karadeniz gazında kuyulardan gelen gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak 280 tonluk dağıtım haznesi denizin 2 bin 200 metre altına 20 saat süren operasyonla başarıyla indirildi. Gazı dağıtacak dev haznenin ismi ise Peçenek oldu.

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