23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali sürüyor

Etkinliğe, Çekya'dan katılan ve gökyüzünde akrobasi gösterisi yapan Natalie Fulinova, geçen yıl da festivalde yer aldığını söyledi.

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Babadağ'ın yüksekliğiyle manzarasının güzel olduğunu aktaran Fulinova, "Adrenalin ve eğlence dolu bir etkinlik oluyor. Çok eğleniyoruz." diye konuştu.