2023'ün trafik cezaları belli oldu! İşte detaylar

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Yurt genelinde çeşitli sebeplerden dolayı yaşanan trafik kazaları, yayaların veya sürücülerin yapmış olduğu hatalardan dolayı meydana geliyor.

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Bu hataların önüne geçmek, tekrarını önlemek için belli miktarlarda cezalar uygulanıyor.

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Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 112,9 olarak belirlenmesiyle birlikte ise 2023 yılında trafik cezaları da belli oldu.

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Artış oranıyla birlikte 2022 yılında 427 TL olan kırmızı ışıkta geçme cezası 2023 yılında 951 TL olacak. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 10 - yüzde 30'a kadar aşmanın cezası da 951 TL oldu.

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Hız sınırını yüzde 30 - yüzde 50'ye kadar aşmak 888 TL'den 1979 liraya, hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak 1823 TL'den 4 bin 64 TL'ye yükseldi.

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Alkollu araçla ilk yakalanmada 4 bin 64 TL, ikinci defa alkollu araç kullanmaktan yakalanma 2 bin 286 TL'den 5 bin 96 TL olacak.

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Birçok sürücünün uymadığı emniyet kemeri ihlaline de yüksek ceza geliyor. 2022 yılında 196 TL olan emniyet kemeri takmamak, yapılan değerleme oranıyla 2023 yılında 436 TL'ye yükseldi.

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KGYS'ler tarafından tespit edilen ve sürücülerin birçok kez ceza yediği seyir halinde cep telefonu kullanma cezası 427 TL'den 951 TL'ye kadar artış gösterecek.

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Alkol testine itiraz etmek 3 bin 836 TL'den 8 bin 551 TL'ye, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve yasak olan yerde sollama yapmak 427 TL'den 951 TL'ye yükseldi.

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Yetkisi dışında çakar veya siren kullananlara da ağır cezalar geliyor. 2022 yılında 1823 TL olan ceza tutarı 2023 yılında 4 bin 64 TL olacak.

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Vatandaşların çokça maruz kaldığı cezalardan bir tanesi de ehliyetsiz araç kullanmak. Yapılan Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte ehliyetsiz araç kullanmak 8 bin 90 TL'ye yükselecek.

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Belirlenen yeni cezaların arasında en yüksek tutarlardan bir tanesi de drift atmak. 2022 yılında 9 bin 125 TL olan ceza tutarı, artışla birlikte 20 bin 342 TL oldu.

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2023 yılında belirlenen ceza tutarında en yüksek ceza, uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak oldu. 2023 yılında bu suçtan ceza alanlar 20 bin 977 TL ceza ödeyecek.

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Araca sahte plaka takmanın cezası 20 bin 302 TL olurken, aracı plakasız kullanmak 2 bin 312 TL oldu.

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Emniyet şeridini ihlal etmek 1823 TL'den 4 bin 64 TL'ye, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 196 TL'den 436TL'ye, takip mesafesine uymamak 196 TL'den 436 TL'ye, plakanın okunur olmasını engelleyecek değişiklikleri cezası 750 TL'den 1671 TL'ye yükseldi.

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Bunlara ek olarak, yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarında yayalara öncelik vermeyenlere 888 TL, kask ve koruma gözlüğü takmayanlar ve araçlardan çöp atanlar da 2022 yılında 196 TL ceza ödeyecek.