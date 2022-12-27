  • $18,6997
  • 19,9233
  • 1086.29
  • 5442.05

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 10:27

2023'ün trafik cezaları belli oldu! İşte detaylar

Yeniden Değerleme Oranı'nın açıklanmasıyla birlikte 2023 yılında uygulanacak olan trafik cezaları da belirlenmiş oldu. En yüksek ceza 20 bin 977 liraya yükseldi. İşte 2023 yılının yeni trafik cezaları...

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.