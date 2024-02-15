2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflar! 'Yılın Kareleri'

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ÇEVRE VE YAŞAM KATEGORİSİ

Göz bebeğimsin Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden biri de Nihal Çiçek. Kızı Hatun Çiçek, 2015 yılında terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürüldü. Gözyaşları dinmeyen Nihal anne, kızının terör örgütünün elinden kurtulup eve döneceği günün hayaliyle yaşıyor.

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Balondan "hayaller" Pakistan`ın Banda Davud Şah kasabasında yüzeye yakın çıkan doğal gaz, yıllardır yerel halkın geliştirdiği iptidai yöntemlerle evlerde kullanılıyor. Doğal gazı çıkarmak için sondaj yerine hortumun, rafineri yerine barakanın bulunduğu kasabada, doğal gaz milyar dolarlık boru hatları yerine 25 kuruşluk poşetlerle taşınıyor.

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Kuraklık köprüsü İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranının düşmesi nedeniyle Alibeyköy Barajı havzasındaki Güzelce Kemeri gün yüzüne çıktı.

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Çöpler arasında Kenya`nın başkenti Nairobi`de 30 dönümlük arazideki Dandora çöp toplama alanı, binlerce kişinin sağlığı için risk oluşturmasına rağmen birçok Kenyalının da geçim kaynağı. Korogocho, Baba Ndogo ve Dandora bölgesinden insanlar, her gün binlerce tonluk atıkları ayıklayarak satabilecekleri eşyaları topluyor.

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Yoldaş Tunceli`nin Ovacık ilçesinde soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tutup karlı dağların zirvesi sisle kaplanırken, çoban köpeği uzun köy yolunda sahibini korumak için takip etti.

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Tarumar Kolombiya`nın güneyindeki Caqueta bölgesinde bulunan Porto Riko`da ormanlara verilen zararlar havadan görüntülendi. Bölgede, ormanların, kaçak yollarla tarım ve çiftlik arazilerine dönüştürülmesi sorunu giderek yaygınlaşıyor.

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Alın teri Alternatif: Irak`ta günün en az sekiz saati kerpiç taşıyarak ailelerinin geçim yükünü de üstlenen kadınlar, güneş ve tozdan korunmak için sadece gözleri açık kalacak şekilde yüzlerini siyah örtüyle kapatmak zorunda kalıyor.

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Şemsiyenin altında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki favelalarda yaşayanlar, çöpten topladıkları oyuncak bebekleri geri dönüşüm merkezlerine satarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

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Masum teknoloji Umman Sultanlığı tarafından Ez-Zahire bölgesinde 13 milyon metrekarede kurulan ve 500 bin güneş panelinden oluşan "İbri güneş tarlası", ülkenin en büyük temiz enerji projesi olarak hizmet veriyor. 2022 yılında hizmete giren 500 megavatlık kapasiteye sahip İbri, kamu ve özel şirketler tarafından ortak işletiliyor.

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Paris sokakları Fransa`da temizlik isçilerinin grevi nedeniyle başkent Paris sokaklarında yığın haline gelen yaklaşık 5 bin 400 ton çöp, güvenlik ve sağlık sorunu oluşturdu.

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Kimler gelmiş? Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu "dostluk hikayesi" ile tanınan leylek "Yaren", 12`nci yılda da göç mevsiminde Eskikaraağaç`a gelerek Yılmaz`ın kayığına kondu.

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İlk kıblede namaz Kur`an-ı Kerim`in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" kabul edilen Kadir Gecesi, Kudüs'te ihya edildi. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa`yı dolduran binlerce kişi, namaz kılıp dua etti.

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Boğazın şahitliği İstanbul'da ziyarete açılan TCG Anadolu gemisi, Fatih Camisi ve Ay, güzel görüntüler oluşturdu.

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Deniz anaları İzmit Körfezi'nde yaşayan deniz canlılarının korunması ve tanıtımı amacıyla yapılan dalışta, mercan, pina, deniz yıldızı, deniz kalemleri ve yumuşakçalar görüntülendi.

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Dağlar arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sıcak illerden gelen göçer aileler, yaz boyunca, serin havası, temiz su kaynakları ve verimli otlakların bulunduğu Van ve Hakkari`deki yüksek rakımlı yaylalarda konaklıyor.

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Dumankent ABD`nin kuzeydoğu eyaletleri, Kanada`da günlerdir devam eden orman yangınlarında oluşan dumanların etkisi altında kaldı. ABD hükümetinin AirNow sitesi, New York şehri ve civarında hava kalitesi seviyesini turuncu renkten kırmızıya çıkardı.

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Vahşi kedi Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında bulunan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak (lynx lynx) görüntülendi.

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Doğal renkler Karadeniz`de besicilerin şenlik havasında geçen yayla yolculuğu. Yöresel kıyafetler giyip hayvanlarını nazarlık, gerdanlık, burunluk, kaşlık, boynuzluk gibi rengarenk malzemelerle süsleyen besiciler, adeta şenlik havasında yaylaya çıkıyor.

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Farklılık Albino bireyler, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Senegal`de de farklı görünüşlerinden dolayı ayrımcılığa maruz kalıyor. Senegal`in başkenti Dakar`da yaşayan Penda Fall, bir gün pediatri uzmanı olmak, böylece albinizm ve diğer hastalıklardan muzdarip çocuklara yardım etmek istediğini söyledi.

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Ateş yolu Filipinler`in Albay eyaletinde bulunan Mayon Yanardağı'ndaki lav akıntıları nedeniyle bölgede yüksek risk altındaki alanda zorunlu tahliyeler yapıldı.

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Hira'nın zirvesinde Hacı adaylarının en fazla ziyaret ettiği mekanların başında Hazreti Muhammed`e ilk vahyin ulaştırıldığı Nur Dağı'nın (Cebel-i Nur) zirvesindeki Hira Mağarası yer alıyor. Hacı adayları, bir saatlik zorlu yolculuk sonrası vardıkları zirveden Mekke'yi izliyor ve namazın ardından, yaklaşık 20 metre aşağıdaki Hira Mağarası'nı ziyaret ediyor.

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Boğanın öfkesi İspanya'nın Pamplona kentindeki San Fermin Festivali, insanlarla boğaların sokakta koştukları ülkenin dünya çapında en ünlü kültürel etkinliklerinden. Festivalde bazı katılımcılar boğa darbelerinden kaçamıyor.

23 / 146

Kumda ayak izleri ABD`nin California eyaletindeki Ölüm Vadisi (Death Valley) Ulusal Parkı`nda yer alan Mesquite Düz Kum Tepeleri. Ölüm Vadisi, gezegendeki en sıcak noktalardan biri kabul ediliyor.

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Ateş dağı İzlanda'da sismik faaliyetin artmasıyla ülkenin güneybatısındaki Fagradalsfjall Yanardağı harekete geçti. Litli-Hrutur dağlarının yakınındaki vadide yer alan yanardağ, başkent Reykjavik`ten 30 kilometre uzaklıkta, uluslararası uçuşların yapıldığı Keflavik Havalimanı`nın çevresinde bulunuyor.

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Sulak dünya Mavi yengeçler, Muğla'nın Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi`ndeki kanalda ve civardaki göllerde yaşıyor. Tekne turlarına katılan turistlerin de ilgisini çeken yengeçler, dalyanlardaki "kuzuluk" adı verilen kafeslerle yakalanıyor.

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Buzulda tek başına 3. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi`ni gerçekleştiren 11 kişilik bilim heyeti, "PolarXplorer" isimli araştırma gemisiyle 81 derece kuzey enleminde bulunan deniz buzu hattına kadar ulaştı. On birinci örnekleme noktasında rutin çalışmalarını yürüten bilim insanları, örneklemelerin ilk saatinde, iki kutup ayısının gemiye yaklaşmasıyla çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı.

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Kaçış Çanakkale'de rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınından bir karacanın kaçtığı gözlendi.

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Leylek akını Bursa`nın İnegöl ilçesindeki Hamzabey Barajı ve çevresi, her yıl yüzlerce leyleğe ev sahipliği yapıyor. "Aylak" olarak adlandırılan leylekler, yaz boyu tarım arazileri ve su kenarlarında besleniyor, akşamları da kurumuş ağaçlarda birlikte kalıyor.

29 / 146

Galata'da dolunay İstanbul`da dolunay, Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi.

30 / 146

Devin ölümü Peru'nun başkenti Lima'da dev balina ölüsü Punta Hermosa plajı kıyısına vurdu. Peru Deniz Enstitüsü (IMARPE) araştırma ekibi, balinanın ölüm nedenini belirlemek için çalışma yaptı.

31 / 146

Sevginin gücü Rusya`nın Ukrayna`ya yönelik başlattığı savaşta kolları ile gözlerini kaybederek ağır yaralanan Ukraynalı asker Andrey Smolenskiy, ülkesinde özgürce yaşamak istiyor. İşitme sorunu da bulunan, birçok kez ameliyat geçiren Smolenskiy, psikolojik ve fizik tedavi görürken, eşi Alina Smolenskaya da hep yanında destek veriyor.

32 / 146

Doğanın can damarı ABD'de San Francisco körfezindeki San Jose kentinde yer alan, adeta vücuttaki damarları ve kan dolaşımını andıran Alviso Tuz Göletleri havadan görüntülendi.

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Sen aydınlatırsın geceyi İstanbul'da Mevlit Kandili dolayısıyla Sultanahmet Camisi`nde program düzenlendi.

34 / 146

Güneş tutulması Güneş`in etrafında "ateş çemberi" oluşturan halkalı güneş tutulması, ABD`nin Nevada eyaletine bağlı Winnemucca kentinde görüntülendi.

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Zamanın donduğu an Farklı mekanlara ait tarihi 24 fotoğraf, yıllar sonra aynı açılardan tekrar çekilerek başkentin eski ve yeni halleri tek karede buluşturuldu. Çalışmada, 1930 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde Mustafa Kemal Atatürk ve çalışma arkadaşlarının birlikte yer aldığı fotoğraf da bulunuyor.

36 / 146

Ata'nın huzurunda Vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet`in ilanının 100`üncü yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir`e akın etti.

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Gökyüzü köprüsü İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde sis etkili oldu.

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Mekan aynı, dünyalar ayrı Almanya`da başını sokacağı çatıdan yoksun çok sayıda evsiz, kış aylarının zorlu koşullarıyla baş etmeye çalışıyor. Kimisi metro alt geçitlerinde kimisi köprü altlarında kimisi ise mağaza ve konutların girişindeki boşluklarda soğuktan korunmaya çalışıyor.

39 / 146

İki gözüm Rusya`ya karşı savaşın devam ettiği Ukrayna`da Harkiv bölgesi sakinleri, sıcaklığın gündüz dahi sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Nova Gnilitsa köyünde yüzeyi buz tutan gölde balık avlayarak stres atmaya çalışıyor

40 / 146

Buz dağı havuzu 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ndeki dalış ekibi, küresel iklim değişikliğinin en çok hissedildiği Beyaz Kıta`daki erimelere ve bu bölgedeki canlılara dikkati çekmek için Horseshoe buzulundan kopan buz dağına dalış yaptı. Dalışta, buz dağının içinde oluşan havuzda uyuyan bir crabeater (yengeç yiyen) foku görüntülendi.

41 / 146

İstanbul'da şimşekli gece İstanbul'da beklenen yağış öncesi gökyüzünü aydınlatan şimşekler, Süleymaniye Camisi ile birlikte görüntülendi.

42 / 146

Su altı trafiği Su ürünlerinde önde gelen ihracat kalemlerinden orkinosta ihracat geliri, Türkiye'nin avlanma kotasının yükseltilmesi sonucu yılın ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 40 milyon dolara ulaştı. Ağırlıkları 250-600 kilogram olan balıklar, aralık ayında Japonya`dan Ege Denizi`ne gelen "fabrika gemiler"de işlenerek ihraç ediliyor.

43 / 146

Libya'da felaketin boyutu Libya`nın Derne kentinde 10 Eylül'de Daniel fırtınasının neden olduğu sel felaketi, büyük yıkıma ve ölümlere yol açtı, birçok yapıya da zarar verdi.

44 / 146

Masal ülkesi Bursa`nın Nilüfer ilçesinde, Uluabat Gölü kıyısındaki küçük bir yarımada üzerinde yer alan Gölyazı Mahallesi, Türkler ile Rumların ortak tarihi açısından önemli yere sahip.

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Boğaz'da Cumhuriyet kutlaması 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet`in ilanının 100`üncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da havai fişek, ışık ve dron gösterileri düzenlendi.

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HABER KATEGORİSİ

Uzaya doğru SpaceX Falcon 9 roketi, ABD`nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan Intelsat 40e uydusu ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Troposferik Emisyon Kirliliği İzleme (TEMPO) cihazı ile fırlatıldı.

47 / 146

"Eksi"de operasyon Van`da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgenin huzur ve güvenliği için olumsuz hava koşullarına rağmen teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak terör örgütü PKK`ya ve kaçakçılara karşı operasyonlar gerçekleştiriyor.

48 / 146

İsyan Brezilya`da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişi, Ulusal Kongre ve Devlet Başkanlığı Sarayı ile Yüksek Mahkeme binalarına baskın düzenledi. Polisin yoğun gazlı müdahalesi sonucu göstericiler bu binalardan çıkarıldı.

49 / 146

"Nükleer" pin pon Diyarbakır`da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) keşif müdahale ekibi, "sıfır hata ve maksimum kabiliyet" eğitimiyle görevlere hazırlanıyor. Eğitimlerde personel, zorlu ekipman içinde maksimum hareket kabiliyeti kazanmak ve yaşam tüplerini kontrollü kullanabilmek için masa tenisi oynuyor.

50 / 146

Hava manevrası Türk Silahlı Kuvvetlerince yapılan Pençe-Kilit Harekatı ile inleri başlarına yıkılan teröristlerin sınırdan geçişleri de engellendi. Harekat, 2 bi

51 / 146

Sokak çatışması Peru`nun başkenti Lima`da, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte`nin istifası ve erken seçime gidilmesi talebiyle başlayan gösterilerde polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

52 / 146

Yıkım Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay`ın Güzelburç Mahallesi'nde binalar yıkıldı.

53 / 146

Çarpışma Yunanistan'ın Larissa bölgesinde, 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazası meydana geldi

54 / 146

Uçan kutu Fransa`da emeklilik yaşını 62`den 64`e çıkarmayı öngören tartışmalı reformu, kamu çalışanları dahil çok sayıda işçi protesto etti. Başkent Paris`teki gösterilerde, protestocular ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

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Sel aldı Şanlıurfa'da taşan Karakoyun Deresi bölgesinde oluşan sel felaketinde çok sayıda araç ve ev zarar gördü.

56 / 146

Uğurlama Bosna Hersek`in doğusundaki Srebrenitsa`da Temmuz 1995`te yaşanan soykırımın 28`inci yılında toprağa verilecek 30 soykırım kurbanının ya

57 / 146

Kamuflaj Ukrayna ordusunda 60 binden fazla kadın yer alıyor. 128. Karpat Dağ Saldırı Tugayı'ndaki kadınlar da Rusya-Ukrayna savaşında cephe hattında görev üstlenmek için Zaporijya bölgesinde hazırlık çalışmaları yapıyor.

58 / 146

S.O.S Tel Aviv`de toplanan binlerce gösterici, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin, yargının yetkilerini sınırlayan düzenlemesini protesto etti.

59 / 146

Yangından kaçarken Yunanistan`ın Rodos Adası'ndaki orman yangınlarının yerleşim birimlerine ulaşması sonrası, zarar gören 12 otelde konaklayan yaklaşık 10 bin turist tahliye edildi.

60 / 146

Nehire karşı Yüzlerce göçmenin, ABD'ye ulaşma ümidiyle zorlu Meksika sınırını geçme yolculuğu devam etti.

61 / 146

Umut ve korku Tunus'un güneyindeki Sfaks vilayetinin açıklarında Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa`ya geçmeye çalışan onlarca düzensiz göçmen yakalandı.

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Dolunay ve Akıncı Ankara`da düzenlenen TEKNOFEST için h

63 / 146

Dağcılar görev başında Mersin`in Anamur ilçesinde, 3 Eylül'de indiği mağarada rahatsızlanan ve ilaç tedavisi uygulanan ABD`li dağcı Mark Dickey'in 9 Eylül'de başlayan tahliyesi 12 Eylül'de tamamlandı

64 / 146

Gökyüzü akrobasisi Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'de, Çiğli Havaalanı`ndaki etkinliklerde Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.

65 / 146

Hayat yolculuğu İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms, açık denizlerde 14 farklı uyruktan 178 düzensiz göçmeni kurtardı. Açık denizden kurtarılan göçmenler, İtalya`nın Cenova limanındaki kurtarma bölgesinden 700 mil uzaklıkta karaya çıkarıldı.

66 / 146

Zaman yolculuğu Anadolu Ajansı (AA) Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla imza attığı özel belgesel için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı Samsun`dan Ankara`ya uzanan "Kurtuluş Rotası"nı Türkiye'nin yerli otomobili Togg`la katetti. Çekimlerde Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, Atatürk'ün kullandığı makam arabasının bir benzeri de kullanıldı.

67 / 146

Yıkılan hayatlar Afganistan`ın Herat vilayetinde meydana gelen depremlerde, Zindecan ilçesinin Kaşkak köyünde çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

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Enerji yansıması Türkiye, her biri 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip üç Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) ile dünyada 3. sırada yer alıyor. Dörtyol FSRU tesisi de bunlardan biri.

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Filistin'e destek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havaalanı`nda düzenlenen "Büyük Filistin Mitingi"ne katıldı. Vatandaşlar mitinge yoğun ilgi gösterdi.

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Boğazda bir dev Cumhuriyet`in 100`üncü yılı dolayısıyla Türk donanması, İstanbul Boğazı`nda 100 gemi ile tarihinin en büyük resmi geçidini gerçekleştirdi.

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Türkiye yüzyılı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Cumhuriyet`in 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı`nda havai fişek, ışık ve dron gösterileri düzenlendi. Dron gösterisinde, "Türkiye Yüzyılı" ve "100. Yıl" tipografisi de çizildi.

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Yağmur sonrası Ankara`nın Sincan ve Etimesgut ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı alt geçitler kullanılamaz hale gelirken, bazı mahallelerde de su baskınları yaşandı. Yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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Yalnızlığın resmi NATO ülkelerinin liderleri ve eşleri, NATO Zirvesi dolayısıyla Litvanya`nın başkenti Vilnius`taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı`nda Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda`nın verdiği akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska da katıldı.

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Yangını izlerken İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan Tenerife`de çıkan orman yangınları yaklaşık 3 bin hektar ormanlık alanı kül etti. Bazı yerleşim yerlerine ulaşan yangınlardan dolayı 7 binden fazla kişi tahliye edildi.

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SPOR KATEGORİSİ

Kızak köpekleri Rusya`nın Krasnoyarsk kentinde köpekli kızak yarışları bölge halkı ve Sibirya bölgesinde yaşayanların büyük ilgisi çekiyor. Yarışmacılar, Krasnoyarsk ormanlarında çeşitli kategorilerde yedi kilometre mesafedeki zaman yarışlarına katıldı.

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Düşüş 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, İstanbul Ataköy Arena`da yapıldı. Erkekler yüksek atlamada İsveçli atlet Marcus Nilsson da mücadele etti.

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Tamam mı, devam mı? 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 60 metre engellide mücadele eden İspanyol atlet Enrique Llopis müsabaka esnasında sakatlık geçirdi.

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Taraftarın gözbebeği Galatasaray, Spor Toto Süper Lig`in 36. haftasında MKE Ankaragücü`nü yenerek 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Galatasaraylı oyuncular ve teknik ekip maç sonu büyük sevinç̧ yaşadı.

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Servis Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek erkekler çeyrek final maçında, Alman tenisçi Alexander Zverev (fotoğrafta), Arjantinli rakibi Tomas Martin Etcheverry ile mücadele etti.

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Kazananlar, kaybedenler 2023 Şampiyonlar Ligi final maçında Manchester City ile Inter, İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştı. Manchester City takımı oyunc

81 / 146

Engel tanımayan İranlı Mahdia Khaki (34), 10 yıl önce trafik kazasında sol elini kaybetmesine rağmen tek eliyle crossfit sporcusu olmayı başardı. Kaza sonrası kaybettiği özgüvenini spor sayesinde geri kazanan "savaşçı Mati" lakaplı Khaki, mücadeleci ruhuyla kendisi gibi engelli olanlara örnek oluyor.

82 / 146

Geriye kalanlar Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş̧ devam ederken, Ukrayna`nın Harkiv bölgesinde yoğun çatışmalara ev sahipliği yapan Dovhenke köyünde Ruslar tarafından üs olarak kullanılan okul ve spor salonu da hasar gördü.

83 / 146

Elle müdahale FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Sırbistan ve Belçika Milli Takımları Slovenya`nın başkenti Ljubljana`da karşılaştı. Karşılaşmada Belçikalı basketbolcu Julie Allemand (55) rakibi ile mücadele etti.

84 / 146

Pehlivan adayları Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde minik boy pehlivanlar da güreşti. Tarihi Sarayiçi Er Meydanı`nda kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen minik-1 boy pehlivanları, rakipleriyle kol bağlamaları sonrası peşreve çıktı.

85 / 146

Er meydanında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, İsmail Balaban`ı (solda) mağlup eden Yusuf Can Zeybek (sağda) kazandı.

86 / 146

Mete'nin nişanı Milli takım sporcusu Mete Gazoz, Almanya`daki Dünya Okçuluk Şampiyonası`nda Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nın final maçında atışlarını gerçekleştirdi.

87 / 146

Savunma duvarı Hentbol Erkekler SEHA Gazprom Ligi (Balkan Şampiyonlar Ligi) organizasyonu, Sakarya`da sona erdi. Final maçında Macaristan`dan Telekom Veszprem ile Belarus`tan BGK Meshkov Brest takımları karşı karşıya geldi.

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Olimpik burgu Mersin`in ev sahipliğinde 6. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası`nda sporcular bireysel alet finallerinde yarıştı.

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Pistte arbede MotoGP 2023 sezonu Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağı olan İspanya Katalonya Grand Prix`si, Barselona kentindeki 4,7 kilometrelik Barcelona-Catalunya pistinde yapıldı. Yarışın ilk virajındaki zincirleme kazada 5 sürücü (Alex Marquez, Enea Bastianini, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi) pist dışına çıkarak çakıl havuzuna saplandı.

90 / 146

Dünyanın sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan`ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

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Koparırken Sırbistan`ın başkenti Belgrad`daki 2023 Dünya Güreş̧ Şampiyonası'nda, 72 kiloda milli güreşçi Selçuk Can (kırmızı), Almanya`dan Michael Felix Widmayer (mavi) ile mücadele etti.

92 / 146

Çöplük topçuları Batı Afrika`nın Atlas Okyanusu`na açılan kapısı Gine Cumhuriyeti, diğer Afrika ülkeleri gibi doğal kaynakları bakımından zengin ancak halkının geçim ve alım gücü sıralamasında dünyanın fakir ülkeleri arasında yer alıyor. Fransa'nın uzun yıllar sömürüsü altında kalan Gine'nin başkenti Konakri`nin sahil bölgelerinde toplanan çöpler, çevre ve insan sağlığına tehlike oluşturuyor. Sahil yakınında top oynayan çocuklar da çöp yığınlarından olumsuz etkileniyor.

93 / 146

Gölge süvari Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları teşvik müsabakaları, Ankara`da yapıldı. Yarışma sırasında biniciler kapalı manejde antrenman yaptı.

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Bisikletçiler 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu`nun (Tour of Türkiye 2023) sekizinci ve son ayağı İstanbul-Sultanahmet etabı yapıldı. Turun 130,5 kilometrelik etabına, 24 takımdan 132 bisikletçi katıldı.

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Gazze'ye destek UEFA Şampiyonlar Ligi`nde İskoç̧ temsilcisi Celtic ile İspanya ekibi Atletico Madrid arasındaki maçta Celtic taraftarı, İsrail'in abluka altındaki Gazze`ye saldırıları nedeniyle Filistin bayrağı açtı.

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Sahada isyan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında FC Copenhagen ile Manchester United FC takımları, Danimarka`nın başkenti Kopenhag`da karşı karşıya geldi. Karşılaşmada bir taraftar, sahaya Filistin bayrağı ile girdi.

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Yumruk MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig`in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler`e yumruk attı.

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Kutlama dalışı Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımı ile karşılaştı. Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, attığı golün ardından sevinç yaşadı.

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Hızlı ve doğal Macaristan`ın başkenti Budapeşte'de yapılan Formula 1 Grand Prix`sinde yarışlar öncesi Hungaroring pistinde düzenlenen antrenman turunda Ferrari takımı pilotu Charles Leclerc de yer aldı.

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ÖZEL KATEGORİ / DEPREM: UMUT

Ha gayret Kahramanmaraş`ta meydana gelen depremler sonrası Diyarbakır`da yıkılan ve altında iş yeri bulunan binada, arama kurtarma çalışmaları

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Depremin umudu Hatay`ın Odabaşı Mahallesi`nde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binanın enkazından, 30 yaşındaki Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera Yılmaz, 29 saat sonra sağ çıkarıldı.

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Kurtarma sevinci 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay`ın merkez Antakya ilçesinde yıkılan binaların enkazından, yaklaşık 30 saat sonra 2 kadın yaralı kurtarıldı. Kadınları enkazdan çıkarma çalışmasına katılan komando gözyaşlarını tutamadı.

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Hoş geldin 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde İskenderun'da yıkılan Merve Apartmanı`nda yapılan arama kurtarma çalışmalarında 16 yaşındaki Mahmut Salman`a 56. saatte ulaşıldı. Ekiplerin işbirliğiyle enkazdan çıkarılan Salman sedyeye taşınırken, yüzünde kurtarılmanın verdiği mutluluk vardı.

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Takım çalışması Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Hatay`a gelen Macar kurtarma ekipleri, enkaz alanlarında eğitimli köpeklerle arama gerçekleştirdi.

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Depremzede bebekler Cumhurbaşkanlığına ait uçak, depremlerin yaşandığı Kahramanmaraş`tan, refakatçileri olmayan 16 bebeği alarak Ankara`ya getirdi.

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Şükür 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Sevda Apartmanı`nda, 68 saat sonra 33 yaşındaki Serap Topal ve 5 yaşındaki oğlu Mehmet Hamza Topal, ekipler tarafından sağ olarak çıkarıldı.

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Madenciler "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Adıyaman`da, enkaz altından yaralıları kurtaran ekipler arasında madenciler de vardı.

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Aralıksız çalışma Kahramanmaraş'ta 6 Şubat merkezli depremler nedeniyle yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları gece de aralıksız devam etti.

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Bekleyiş Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Gaziantep`te merkez Batıkent Mahallesi`ndeki Ayşe-Polat Sitesi`ndeki binanın enkazında, ara

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Kurtarıcı 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 600 Konutlar Sitesi`nde, 101. saatte enkazdaki bir kişiye sağ ulaşıldı. Ekipler, inşaat mühendisi 30 yaşındaki Hikmet Yiğitbaş`ı enkazdan çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.

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116 saat sonra kurtulan can "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay`da, 116 saat sonra bir kedi, binanın enkazından sağ çıkarıldı.

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Termal kurtarma "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman`da, arama kurtarma faaliyetleri gece de sürdürüldü. JAK ekipleri, termal kameralarla enkazlarda canlı olup olmadığını tespit etti.

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Hayata tutunan "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 150. saatinde, Hatay'da müftülüğün yanındaki binanın enkazından 2-3 yaşlarında "Dada" isimli kız çocuğu kurtarıldı.

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Umudun simgeleri Gaziantep`in İslahiye ilçesinde, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler nedeniyle yıkılan iki katlı Dağlı Apartmanı`nda hayatını kaybeden Bülent Korkmaz'ın beslediği güvercinleri enkazın üstünden ayrılmadı.

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Hepimiz birimiz için Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay`ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan 26 yaşındaki Derya Akdoğan, 177 saat sonra kurtarıldı.

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Kurtuluş sevinci "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 178. saatinde, Hatay`ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan 70 yaşındaki Nuray Gürbüz kurtarıldı. Kurtarma ekipleri, birbirlerine sarılarak kurtuluşu kutladı.

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Adı: Enkaz "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası çok sayıda binanın yıkıldığı Nurdağı'nda, arama kurtarma çalışması yürüten Mardin İtfaiyesi ekibinin, bir enkazdan çıkardığı ve ismini "Enkaz" koyduğu kedi, ekibin can dostu oldu. Ekipte yer alan 33 yaşındaki Ali Çakas, dinlenmeye geçtiği anlarda kediyle yakından ilgilendi.

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209. saat "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 209`uncu saatinde, Hatay`ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan yabancı uyruklu Faez Ghanam ve eşi Fatma kurtarıldı.

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Geriye bakmadan Hatay`ın merkez Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir bina çökmesine rağmen yanında bulunan ek yapısı yıkılmadı.

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İçimdeki çocuk Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat`taki depremlerden en çok etkilenen yerlerden Gaziantep`in Nurdağı ilçesinde kadın jandarma ve öğretmenler, afeti yaşayan çocukları oyun ve etkinliklerle motive etti.

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İftar Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş`ta çadır ve konteyner kentlerde ilk iftar yapıldı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsü içerisinde de Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından verilen iftarda, depremzedeler yapılan duanın ardından ilk iftarını yaptı.

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ÖZEL KATEGORİ / GAZZE: KANIT

Sema bebek İsrail'in Gazze`ye yönelik saldırısında yıkılan evin enkazı altında kalan 6 aylık Sema el-Vadiye isimli bebek, Filistin Sivil Savunma ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

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Haykırış İsrail`in Gazze Şeridi`ne yönelik hava saldırıları sonucu yıkılan bir binanın enkazından kuzeni tarafından çıkarılan Filistinli kız hayatını kaybetti.

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Kanıt Uluslararası Af Örgütünün, İsrail ordusunun Gazze`nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde beyaz fosforlu top mermileri kullandığını belgelediği kanıtlar arasında, ABD Savunma Bakanlığı Tanımlama Kodu`nun "beyaz fosfor esaslı mühimmat" için kullandığı D528 etiketli M825 ve M825A1 top mermilerinin fotoğrafı da yer aldı.

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Bombalar altında İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki er-Rimal Mahallesi'nin büyük bölümünü bombalayarak hemen hemen tüm bina ve konutları tahrip etti. Bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

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Kardeşe son dokunuş İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze`nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde düzenlediği saldırı sonucu AA foto muhabiri Ali Jadallah`ın ailesine ait ev yerle bir oldu. Jadallah, saldırıda hayatını kaybeden kardeşinin elini öptü.

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Yıkım İsrail savaş uçaklarının başlattığı yoğun bombardıman sonucu Gazze Şeridi`ndeki Cibalya beldesinde birçok bina moloz yığını haline geldi.

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Fosfor Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde nüfusun yoğun olduğu bölgelere düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandığını bildirdi.

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Çaba İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi`ne yönelik saldırıları sonrası ağır yaralı olarak Şifa Hastanesi'ne kaldırılan bir sivil savunma görevlisi, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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Hastane saldırısı Gazze`deki Sağlık Bakanlığı Sözcülüğü, İsrail'in Gazze`deki El-Ehli Baptist Hastanesi`ni bombalaması sonucu çok sayıda kişinin öldüğünü bildirdi. Çok sayıdaki yaralı ise Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Toz duman İsrail'in Gazze`nin el-Zehra bölgesine düzenlediği saldırıda üç bina tamamen yıkıldı ve çevredeki binalarda hasar oluştu.

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Tarifsiz İsrail ordusu, gece boyunca, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine savaş uçakları ve topçu ateşiyle saldırılarına devam etti. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin naaşları, toprağa verilmek üzere Deyr el-Belah kentindeki Aksa Hastanesi morgundan alındı.

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Çaresiz hayatlar İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, Şifa Hastanesi`ne kaldırıldı. Kapasitesi dolan hastanede yaralılar duvar kenarlarına çökerek müdahale sırasını bekledi.

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Anneye bakış İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu Şifa Hastanesi`ne kaldırılan yaralı çocuk, hastane zemininde yatan yaralı annesinin yanından ayrılamadı.

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Son sığınak İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Rıdvan Mahallesi'ne düzenlediği saldırı sonrası bölgede enkaz altındaki ölü ve yaralıları çıkarmak için çalışma başlatıldı.

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Kayıp İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Rıdvan Mahallesi'ne düzenlediği saldırı sonrası bölgede enkaz altındaki ölü ve yaralıları çıkarmak için çalışma başlatıldı. Saldırıdan yaralı kurtulan bir kadın, kaybettiği yakınlarının başından ayrılmak istemedi.

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Hayat Kalkanı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine savaş uçakları ve topçu ateşiyle saldırıları sonucu yaralanan bir bebek, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne getirildi.

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Çaresizlik İsrail ordusu, Gazze Şeridi`nin çeşitli bölgelerine savaş uçakları ve topçu ateşiyle saldırılarına devam etti. Saldırılarda hayatını kaybedenler, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi morguna getirildi.

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İsyan İsrail`in, Gazze Şeridi`ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı`nda bir evi hedef alan saldırısında Al-Jazeera televizyonunun muhabiri Vail el-Dahduh`un eşi, oğlu ve kızı da dahil olmak üzere ailesinden çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler için Gazze`nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde cenaze töreni düzenlendi.

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Veda İsrail ordusunun, Gazze`deki Bureyc Mülteci Kampı`na düzenlediği saldırılarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

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"Yanımda ol anne" İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun bombardımanı sonrası, aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, Deir al Balah kentindeki Aksa Hastanesi`ne getirildi.

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Gece bombardımanı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılarda, Gazze kentindeki Eş-Şati Mülteci Kampı Al bölgesine aydınlatma fişeği atıldı.

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Gece saldırısı İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi`ne yönelik saldırıları, İsrail`in Sderot kentinden görüntülendi.

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Bakış İsrail ordusunun Gazze'deki Deir Al Balah kentine düzenlediği saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, tedavi için Aksa Şehitleri Hastanesi`ne getirildi.

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Masumiyet Gazze`deki El-Ehli Baptist Hastanesi`nde görevli sağlık çalışanları, saldırılar nedeniyle bazı bölümlerin hasar görmesi üzerine yaralıları bahçede tedavi etti.