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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 16:40

2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflar! 'Yılın Kareleri'

Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici 147 fotoğraf arasından 'Yılın Kareleri' seçilecek. Geleneksel hale gelen ve yüz binlerce kişinin oylamaya katıldığı 'Yılın Kareleri'nde bu yıla özel, 'Deprem: Umut' ve 'Gazze: Kanıt' başlığıyla iki kategori eklendi. Oylamaya: 'https://yilinkareleri.aa.com.tr/' bu linkten katılabilirsiniz

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