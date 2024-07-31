20 yılda bir taşınan ilçe! 7'nci kez taşındıkları yeni yerlerine alıştılar

'İŞ YERLERİMİZ GÜZEL VE DÜZENLİ OLDU'





İş yerlerinin daha güzel ve düzenli olduğunu söyleyen işletmeci Akif Korucu, "Eski ilçeye göre burası daha iyi oldu. Her anlamda güzel oldu. Gelişmeye daha açık bir ilçe oldu. Bizim anılarımız vardı, çocukluğumuzun geçtiği mahallemiz her şeyimiz su altında kaldı ama devletimiz burada büyük bir proje yaptı. Biz de buraya çıkmak zorunda kaldık. Devletimiz kazansın biz kazanalım. İş yerlerimiz daha güzel ve düzenli oldu" dedi.

