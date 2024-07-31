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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 09:23

20 yılda bir taşınan ilçe! 7'nci kez taşındıkları yeni yerlerine alıştılar

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı.