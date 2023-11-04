  • $28,3832
  • 30,5348
  • 1818.47
  • 7705.99

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 4 Kasım 2023 Cumartesi 09:32

2. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali'nin açılış töreni yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 2. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.