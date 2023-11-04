2. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali'nin açılış töreni yapıldı

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Aksu At Çayırı mevkisindeki festival alanında yapılan törene katılan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türk dünyası olarak yine bir bütün olduklarını söyledi.

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Türkiye'nin sadece Anadolu'dan ibaret olmadığına dikkati çeken Şahin, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar büyük bir Türk dünyasının bulunduğunu, bu kadim kültürün Türkmen ve Yörük kültürünün omurgası üzerinde yükseldiğini anlattı.

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Yörük kültürünü genç nesillere aktarmak zorunda olduklarını ifade eden Şahin, festivalin bu açıdan çok kıymetli olduğunu kaydetti.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Yörük çocuğu olarak doğup büyüdüğü Antalya'da bu kültürü yaşatmaya çalıştığını dile getirdi.

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Yaylalara göç eden, keçi otlatan, kıl çadırda yaşayan bir aileden geldiğini aktaran Böcek, "Beni 'Torosların evladı' diyerek bağrına basan Antalyalılara bahane üretmeden çalışmak boynumun borcudur. Bin yıldır bu coğrafyayı yurt edinmiş Yörük atalarım, bu topraklarda yaşayan kültürlerin üzerine yepyeni bir üretim anlayışı kattılar. Ellerindeki yaşam ustalığıyla suyu çamura kattılar, çanak yaptılar. Toprağa tohum attılar, aş yaptılar. Her Türk Yörük'tür, her Yörük Türk'tür. Türklerin atası saydığımız ve Cumhuriyet'imizin mimarı Atatürk de bir Yörük'tür." dedi.

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Açılış töreninin ardından 25 ülkeden gelen Yörük ve Türkmenler, müzik ve dans gösterileri sundu. Eskişehir Sultan Atlı Okçuluk Kulübünün gösterisi izleyenlerin beğenisini kazandı.

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Törenin ardından sanatçı Haluk Levent konser verdi.

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