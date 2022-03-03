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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 3 Mart 2022 Perşembe 09:51

1915 Çanakkale Köprüsü'ne yerleştirilecek top mermileri yola çıktı! Her biri 75 ton

Bursa'da yapımı tamamlanan Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden ve her biri 75 ton olan 4 anıtsal yapı, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinin üzerine yerleştirilmek üzere Gemlik'ten gemiyle yola çıktı.

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