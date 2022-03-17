1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi anlar! Açılıştan önce ilk onlar yürüdü

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde açılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde tüm hazırlıklar tamamlandı.
Dün Çanakkale'ye gelerek, havadan ve karadan incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün de Gelibolu gişelerinden köprünün ortasına kadar görme ve bedensel engelli vatandaşlarla yürüdü.
Yürüyüş önceki açıklamalarda bulunan, "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde, 2023 Vizyon Projelerimizden olan Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprümüzü hizmete açıyor olmanın haklı gururunu ve onurunu yaşıyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yarın, Malkara-Çanakkale Otoyolu ile birlikte, yolun altın halkası olan 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını yapacağız.
1915 Çanakkale Köprüsü; adı, mimari tasarımı ve teknik özellikleri ile aziz şehitlerimizin hatırasını da bağrında taşıyan, Çanakkale Boğazı'na vurulan mühür ve eşsiz bir abidedir" dedi.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün tarih ve sembollerin projesi olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, "Köprümüz, enlerin, ilklerin ve rekorların projesidir. 2 bin 23 metre orta açıklık ve 770'er metre yan açıklıkları ile birlikte köprümüz 3 bin 563 metre uzunluğunda.
365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile birlikte toplam geçiş uzunluğu da 4 bin 608 metreye ulaşıyor. Dünyada bu kadar uzun orta açıklıklı ikiz tabliyeli tasarlanan ilk köprü olarak tarihe geçecek.
318 metre kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle deniz seviyesinden 334 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek kulelere sahip asma köprüsü olacak.
1915 Çanakkale Köprümüz bizim için çok kıymetli olan pek çok sembolü bağrında taşıyor: 2 bin 23 metre orta açıklık, Cumhuriyet'imizin 100. yılı olan 2023'e atıftır. 318 metrelik çelik kuleleri, 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'ne işarettir. 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürleri, top mermilerini insanüstü bir güçle sırtlayan Seyit Onbaşı'ya saygımız, selamımızdır.
Kırmızı-beyaz renkli kuleler, al bayrağımızı işaret eder. 4 yıllık yapım süresi boyunca 30 bin çalışma arkadaşımız en yoğun zaman da 6 bin personel ve 740 adet iş makinesi ile gece-gündüz çalışarak tamamladığımız projemiz, hem şehit ecdadımıza vefa borcumuz ve hem de ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatıdır. Projemizin sembol ve tarihi özellikleri yanı sıra, teknik özellikleri ile de ülkemizdeki örnek ve lider projeler arasında yer alıyor.
Malkara-Çanakkale Otoyolu ile birlikte Çanakkale Köprümüzün akıllı ulaşım sistemleri ile donatıldı. Proje kapsamında; 225 bin 250 metre uzunluğunda Fiber Optik İletişim Altyapısı,34 Değişken Mesaj İşaretleri, 62 Olay Algılama Kamera Sistemi,6 Meteoroloji Ölçüm İstasyonu,1 Adet Felaket Kurtarma Merkezi ve 1 Adet Acil Çağrı Sistemi gibi önemli Akıllı Ulaşım Sistemleri kullanıldı. Sis, buzlanma ve kaza riskleri, kontrol merkezlerinde 7/24 esasına göre yapay zekâ ile izleniyor.
Türkiye'de ilk kez uygulayacağımız LED Otoyol Aydınlatma Sistemi ile diğer sistemlere göre yılda 3 milyon 530 bin kilovatsaate yakın enerji tasarrufu sağlayacağız. Bu şekilde 300 ton karbon salınımının önüne geçeceğiz. Köprü ve otoyol projemiz kapsamında da 540 bini otoyol güzergahında olmak üzere toplamda 1 milyon 540 bin ağaç dikildi. Büyük resme baktığımızda ise Malkara-Çanakkale Otoyolu'muz, 324 kilometrelik Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu projesinin önemli bir parçasıdır. Bu otoyolumuz aynı zamanda, Gebze-İzmir Otoyolu'na bağlandığında, tüm Marmara Denizi'ni çevreleyen otoyolu zincirinin devamı olacak. Malkara-Çanakkale Otoyolu ve Çanakkale Boğazı'nın yakut gerdanlığı 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde, Avrupa ve Trakya'dan gelen trafik yükü, Kuzey Marmara'yı dolanmadan, Çanakkale üzerinden Güney Marmara ve Ege'ye ulaşacak" diye konuştu.
Otoyollarımızın hizmete girmesiyle, Trakya ile birlikte, Batı Anadolu ve Ege'nin -hatta Batı Akdeniz Bölgesi'nin- ulaşım, üretim, sanayi, ticaret ve hizmet sektörü de canlanacak. Türkiye ve boğazlarımız 1915'te ne kadar önemli ise, 2023'te, 2053'te ve 2071'de de o kadar önemli olacaktır. Dünya durdukça, bu bölge ve ülkemiz önemini hep koruyacaktır. Biz, stratejik konumumuzun gereği olarak, tüm ulaşım sistemlerimizi, birbirleri ve dünya ulaşım ağı ile entegreli bir şekilde planlıyoruz.
1915 Çanakkale Köprüsü; şehitlerimize vefa borcudur, ecdada saygı ve geleceğe armağandır. Lider Türkiye'nin göstergesidir. Çanakkale Boğazı'na takılan 'yakut' bir gerdanlıktır" şeklinde konuştu.
Konuşmanın ardından, Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, görme ve bedensel engelli vatandaşlarla Gelibolu gişelerinden köprünün ortasına yürüyüş yaparak, hatıra fotoğrafı çektirdiler.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, gün doğumunu Avrupa'dan Asya'ya yürüyerek karşıladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü törenlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gün doğumunu yürüyerek karşıladı.
Karaismailoğlu, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve basın mensuplarıyla birlikte Gelibolu ilçesindeki Sütlüce şantiyesinden yürümeye başladı.
4 bin 608 metre uzunluğundaki köprüde karanlıkta yürümeye başlayan Bakan Karaismailoğlu, köprü ortasına ulaştığında gün doğdu ve hava aydınlandı.
Yürüyüş, Lapseki ilçesindeki Şekerkaya şantiyesinde sona erdi. Köprü üzerinde gün doğumunu izleyen Bakan Karaismailoğlu, beraberindekilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.
'MÜHENDİSLİK AÇISINDAN ASLINDA DEHA ÜRÜNÜ'
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ortasında açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:
"Arkadaşlar bugün 17 Mart, yarın 18 Mart, muhteşem bir gün. Çanakkale Zaferi'mizin 107'nci yıl dönümü sabırsızlıkla bekliyoruz.
Hakikaten Türkiye tarihine, dünya tarihine geçecek yarın çok önemli bir açılış var. Çok heyecanlıyız.
Hazırlık aşaması 10 yıl süren ve 4 yıl gibi çok kısa bir sürede bitiren dünyanın en geniş açıklıklı ve en yüksek çelik ayaklara sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nü yarın saat 16.00 itibarıyla hizmete açacağız.
Bu açılış Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle olacak. Bu köprü muhteşem bir köprü, bir abide gibi adeta Çanakkale'de yükseldi. Şehit kanlarıyla sulanmış köprü 18 Mart'ta açılacak.
Çanakkale'de ortaya çıkan bu eser yüzyıllar boyu bu ülkeye hizmete edecek. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gurur duyacağı bir projeyi yarın hizmete açıyoruz. Köprümüz sembollerin köprüsü.
318 metre yüksekliğindeki çelik ayaklar 3'üncü ayın 18'ini simgeliyor. 2023 metrelik orta açıklık ise Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını simgeliyor. Seyit Onbaşı'nın 16 metrelik simge top mermileriyle birlikte kule yükseklikleri 334 metreye kadar çıkacak.
İçinde binlerce matematik formülünü barındıran teknolojik ve mühendislik açısından aslında bir deha ürünü. Böyle kıymetli eseri Türkiye Cumhuriyeti'ne ve dünyaya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
O yüzden çok sabırsızlanıyoruz. Şu anda köprünün tam ortasındayız ve gün doğumunu köprünün ortasında karşıladık.
Bu köprü açıldıktan sonra köprüyle birlikte 100 kilometrelik Malkara-Çanakkale Otoyolu hem Çanakkale'ye hem Marmara Bölgesi'ne hem Ege Bölgesi'ne ve özellikle ülkemizin Batı kesimlerinde çok büyük değişimlere neden olacak. Bölgedeki istihdamda, üretimde, sanayide, teknolojide, turizmde, tarımda muhteşem gelişmeler olacak.
Burası Avrupa'nın çıkış yolu, bir lojistik koridoru olarak yüzyıllar boyu bu ülkeye hizmet edecek. Bütün vatandaşlarımızı yarın gelebilecekleri Çanakkale'ye, gelemeyecekleri televizyonların başında bu muhteşem eserin açılışına bekliyoruz."