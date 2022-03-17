  • $14,8028
  • 16,3973
  • 924.843
  • 2128.52

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 14:17

1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi anlar! Açılıştan önce ilk onlar yürüdü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, Türkiye'nin farklı illerinden gelen görme ve bedensel engelli vatandaşlarla köprünün ortasına kadar yürüdü.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.