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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 13:37

1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'kedi yolu'nun sökümüne başlandı! 18 Mart'ta hizmete açıldı

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