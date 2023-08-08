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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 8 Ağustos 2023 Salı 09:54

18 günde 18 santimetre azaldı! Kritik noktaya doğru yaklaşmakta

Türkiye'nin 4'üncü, içme suyu bakımından 2'nci büyük gölü olan Eğirdir Gölü'nde su seviyesi 18 günde 18 santimetre daha azaldı. Havaların sıcak ve kurak gitmesi, tarımsal sulama sezonunun açılmasıyla birlikte Eğirdir Gölü'nde su seviyesi buharlaşmanın etkisiyle günden güne azalmaya devam ediyor.

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