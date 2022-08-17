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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:26

17 Ağustos depreminin 23. yılı! Hayatını kaybedenler için anma töreni yapıldı

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