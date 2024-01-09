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Eklenme tarihi: 9 Ocak 2024 Salı 15:07

15 yıl sonra bir ilk! Burdur Garı, Güller Ekspresi ile tekrar eski günlerine dönüyor

Pamukkale Ekspresi'nin kaldırılmasıyla birlikte 15 yıldır sadece yük trenlerinin kullandığı Burdur Garı, Güller Ekspresi ile tekrar eski günlerine dönüyor. Burdur Tren Garı'na yolcu treni 15 Ocak Pazartesi günü geliyor.

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