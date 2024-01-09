15 yıl sonra bir ilk! Burdur Garı, Güller Ekspresi ile tekrar eski günlerine dönüyor

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Mart 1930 yılında talimatıyla yatırıma alınan ve 6 yıl içinde tamamlanan Burdur Garı Gümüşgün-Burdur arasındaki rayların döşenmesiyle birlikte yıllarca bölgenin en önemli ulaşım noktalarından biri olmuştu.