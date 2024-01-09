15 yıl sonra bir ilk! Burdur Garı, Güller Ekspresi ile tekrar eski günlerine dönüyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Mart 1930 yılında talimatıyla yatırıma alınan ve 6 yıl içinde tamamlanan Burdur Garı Gümüşgün-Burdur arasındaki rayların döşenmesiyle birlikte yıllarca bölgenin en önemli ulaşım noktalarından biri olmuştu.
2008 yılından beri yalnızca yük vagonlarının kullandığı güzergah 20 Aralık 2023 tarihinde hizmete giren Güller Ekspresi ile yine canlanacak.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Burdur Tren Garı'na yolcu treni nihayetinde 15 Ocak Pazartesi günü geliyor. Isparta'dan 09.30'da hareketle 10.20'de Burdur'da, 10.30'da Burdur'dan Basmane(İzmir) istikametine hareket edecek olan Güller Ekspresi 19.30'da Basmane'ye (İzmir) varacaktır.
Güller Ekspresi 10.40'ta İzmir istikametinden hareketle 18.50'de Burdur Tren Garı'na gelmiş olacak."