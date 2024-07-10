15 Temmuz şehidi Cennet'in hatırası 'anı evi'nde yaşatılıyor

Yiğit, şehitliğin en büyük mertebelerden ve şereften biri olduğunu söyledi.





Kızlarına ait eşyalardan oluşturdukları "anı evi"yle ilgili de konuşan Yiğit, "Bütün üniformaları, takıları, ajandaları burada. Hendek operasyonlarında giydiği botları daha çamuruyla duruyor. Bebekliğinden şehadetine kadar Cennet'imizin yaşam öyküsü burada. Yaptığı tablolar burada. Karakalem çalışmaları, 15 Temmuz'da atılan bomba parçaları burada. En cani düşmana dahi atmadıkları o misket bombasını bizim çocuklarımıza attılar. O misket bombasının bir şarapnel parçası, beylik tabancası, yanmış telefonu gibi birçok eşyası var burada." ifadelerini kullandı.