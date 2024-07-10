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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 11:42

15 Temmuz şehidi Cennet'in hatırası 'anı evi'nde yaşatılıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan komiser yardımcısı Cennet Yiğit'in ailesi, kızlarının hatırasını 'anı evi'nde yaşatıyor.