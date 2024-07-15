15 Temmuz gecesine ait az bilinen fotoğraflar! Halkın kahramanca direndiği gece

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimini sonrası TBMM'de bekleyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile bazı AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında bir araya gelerek Genel Kurul salonunda toplandı. (Arşiv)