15 Temmuz gecesine ait az bilinen fotoğraflar! Halkın kahramanca direndiği gece

Fotoğrafta İstanbul Boğaziçi Köprüsünde zırhlı araçları engelleyen vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı ) Ajansı )
Fotoğrafta İstanbul Taksim Meydanında zırhlı araçlara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
Fotoğrafta Genelkurmay Başkanlığı önünde tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Fatih Kurt - Anadolu Ajansı )
Fotoğrafta İstanbul Atatürk Havalimanında zırhlı araçlara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Veli Gürgah - Anadolu Ajansı )
Fotoğrafta Ankara Kızılay Meydanında zırhlı araçlara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Sinan Yiter - Anadolu Ajansı )
Fotoğrafta Genelkurmay Başkanlığı önünde tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )
Fotoğrafta İstanbul Vatan Caddesi'nde zırhlı araçlara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Yasin Aras - Anadolu Ajansı )
Fotoğrafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde zırhlı araçlara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı )
Fotoğrafta Genelkurmay Başkanlığı önünde tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )
Fotoğrafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde zırhlı araçlara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı )
Fotoğrafta Genelkurmay Başkanlığı önünde tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )
Fotoğrafta Ankara Kızılay Meydanında zırhlı araçlara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Sinan Yiter - Anadolu Ajansı )
Fotoğrafta Ankara Kızılay Meydanında tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Sinan Yiter - Anadolu Ajansı )
Fotoğrafta Ankara Kızılay Meydanında tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Abdülhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Fotoğrafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde askeri araçlara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı )
Fotoğrafta İstanbul Vatan Caddesi'nde tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Yasin Aras - Anadolu Ajansı )
Fotoğrafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde zırhlı araçlara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı )
Fotoğrafta Ankara Kızılay Meydanında tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Sinan Yiter - Anadolu Ajansı )
Fotoğrafta Genelkurmay Kavşağında tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Ahmet İzgi - Anadolu Ajansı )
Fotoğrafta Genelkurmay Başkanlığı önünde tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Fatih Kurt - Anadolu Ajansı )
Fotoğrafta Genelkurmay Başkanlığı önünde tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )
Fotoğrafta Genelkurmay Kavşağında tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Ahmet İzgi - Anadolu Ajansı )
Fotoğrafta Genelkurmay Başkanlığı önünde tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )
Fotoğrafta Genelkurmay Başkanlığı önünde tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )
Fotoğrafta Genelkurmay Başkanlığı önünde tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Bülent Uzun - Anadolu Ajansı )
Fotoğrafta Genelkurmay Başkanlığı önünde tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Bülent Uzun - Anadolu Ajansı )
Fotoğrafta Ankara Kızılay Meydanında tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Sinan Yiter - Anadolu Ajansı )
Fotoğrafta Ankara Kızılay Meydanında tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Sinan Yiter - Anadolu Ajansı )
Fotoğrafta Ankara Maltepe'de tanklara müdahale eden polis ve vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Abdülhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Fotoğrafta Ankara Kızılay Meydanında tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Sinan Yiter - Anadolu Ajansı )v
Fotoğrafta Ankara Akay Kavşağı'nda tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Erçin Top - Anadolu Ajansı )
Fotoğrafta Ankara Kızılay Meydanında tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Sinan Yiter - Anadolu Ajansı )
Fotoğrafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde tanklara müdahale eden vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Binnur Ege Gürün - Anadolu Ajansı )
Fotoğrafta Ankara Kızılay Meydanında tanklara müdahale eden polis ve vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Abdülhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
FETÖ'nün darbe girişiminde hedef alınan TBMM binasının bazı yerlerinde kapılar, camlar ve tavanlarda çökme meydana geldi. (Arşiv)
FETÖ'nün darbe girişiminde hedef alınan TBMM binasının bazı yerlerinde kapılar, camlar ve tavanlarda çökme meydana geldi. (Arşiv)
16 Temmuz 2016 sabahı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandıktan sonra yaralanan vatandaşlar güvenli bölgelere taşındı. (Arşiv)
Askeri kalkışma sırasında Atatürk Bulvarında tanklar araçları ezerken vatandaşlar tepki gösterdi. (Arşiv)
Ankara'da vatandaşlar Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepkide bulunmak için Genelkurmay Başkanlığı önünde tanklara müdahale etti. (Arşiv)
Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini protesto etmek için İsmet İnönü Bulvarında toplanan vatandaşlar, darbecilere tepki gösterdi. (Arşiv)
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimini sonrası TBMM'de bekleyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile bazı AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında bir araya gelerek Genel Kurul salonunda toplandı. (Arşiv)
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul'da Taksim anıtının önünde toplanan vatandaşlar, darbecilere tepki gösterdi. (Arşiv)
Ankara'da askeri kalkışmayı protesto etmek için toplanan vatandaşlar, meydanlardan geçerken araçları ezen tanklara tepki gösterdi. (Arşiv)
İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi nedeniyle tanklar tarafından kapatılan Boğaziçi Köprüsünde bazı vatandaşlar yaralandı. (Arşiv)
İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi nedeniyle tanklar tarafından kapatılan Boğaziçi Köprüsünde bazı vatandaşlar yaralandı. (Arşiv)
Darbe girişimi sırasında Millet Camisi önüne atılan bomba sonrası şehitler verilirken, çevrede ve araçlarda büyük hasar meydana geldi. (Arşiv)
Askeri kalkışmada Millet Camisi önüne darbeciler tarafından uçaktan atılan bomba sonrası şehitler verilirken, çevrede hasar meydana geldi. (Arşiv)
Darbe girişimi sırasında Millet Camisi önüne darbeciler tarafından uçaktan atılan bomba sonrası araçlarda hasar meydana geldi. (Arşiv)
Ankara'da Genelkurmay önünde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında helikopterlerden açılan ateş sonucu bazı vatandaşlar yaralandı. (Arşiv)
Ankara'da vatandaşlar askeri kalkışmayı protesto etmek için Genelkurmay kavşağında toplandı. Yusuf Çelik isimli vatandaş tankların geçişi sırasında yola yatarak tepkisini gösterdi. Çelik, daha sonra açılan ateş sonrası şehit oldu. (Arşiv)
İstanbul'da tanklar tarafından kapatılan Boğaziçi Köprüsünde, vatandaşlar Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimini Türk bayraklarıyla protesto etti. (Arşiv)
Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepkide bulunmak için Genelkurmay Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar tanklara müdahale etti. (Arşiv)
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı 22 Temmuz 2016'da Kısıklı'daki Millet Parkı'nda toplanan vatandaşlar, ellerindeki meşalelerle Boğaziçi Köprüsü'ne geldi. (Arşiv)
Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepkide bulunmak için Genelkurmay Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar tanklara müdahale etti. (Arşiv)