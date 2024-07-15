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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 09:26

15 Temmuz gecesine ait az bilinen fotoğraflar! Halkın kahramanca direndiği gece

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye tarihine karanlık bir gece olarak geçen 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Halkın kahramanca direndiği gecede, 251 vatandaş şehit olurken iki binin üzerinde vatandaş gazi oldu. İşte FETÖ'nün darbe girişiminde vatandaşların tanklara ve zırhlı araçlara karşı göğsünü siper ederek verdiği mücadele sırasında çekilen az bilinen fotoğraflar...