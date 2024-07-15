  • $33,089
  • 36,076
  • 2556.99
  • 11064.9

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 09:50

15 Temmuz gecesi neler yaşandı! İşte dakika dakika tüm olaylar

2016 Türkiye askerî darbe teşebbüsü, bilinen adıyla 15 Temmuz darbe girişimi, darbeciler tarafından Yurtta Sulh Harekatı şeklinde ifade ediliyordu. 15 - 16 Temmuz tarihleri arasında kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup askerin gerçekleştirmeyi amaçladıkları askeri darbe girişimidir. TRT yayınında, ordunun yönetime el koyduğuna yönelik açıklanan bildiri ile tüm Türk halkı tarafından duyulan darbe girişimi, vatandaşların sokaklara dökülmesi ile seyrini değiştirdi. İşte, 15 Temmuz darbe girişimi kronolojik sıralaması...