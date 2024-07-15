15 Temmuz gecesi neler yaşandı! İşte dakika dakika tüm olaylar

16 Temmuz | 00:26 - 00:30

Açıklamaların sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan çeşitli televizyon kanallarına bağlanarak, askerî kalkışmaya tepki gösterdi ve halkı meydanlara davet etti. Erdoğan, "Millî iradeye yönelik bu ayaklanma hareketine karşı tabii ki hukuk, yasalarımız, anayasamız neyi gerektiriyorsa bunun bir defa cevabını bu yapı ister Silahlı Kuvvetler içinde olsun, bir grup azınlık da olsa ister başka kurumlarımızın içerisinde olsun, gereken cevabı alacaklardır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatı üzerine 81 ilde okunan selalar ile Türkiye genelinde vatandaşlar sokağa çıkarak darbe girişimine karşı birlik mesajı verdi.