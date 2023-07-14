15 Temmuz gecesi neler yaşandı! Dakika dakika tüm olaylar

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15 Temmuz'da TSK içerisindeki FETÖ mensubu bir grup subay tarafından Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda başlatılan darbe girişimi, ülke genelinde yaklaşık 22 saatte kontrol altına alındı. 15 Temmuz Cuma günü saat 22:00'da başlayan FETÖ'nün darbe girişimi, 16 Temmuz Cumartesi günü saat 20:02'de sonlandırıldı. FETÖ'nün darbe girişimi ve sonrası yaşananlar:

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15 Temmuz | 22:00

Genelkurmay'da silah sesleri duyuldu, bir helikopterden dışarıda bulunanların üzerine ateş açıldı. Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı Karargahı ve TRT Genel Müdürlüğü bir grup askertarafından ele geçirildi ve aynı saatlerde İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri yine bir grup asker tarafından kapatıldı.

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15 Temmuz | 22:10

Yaşanan olağanüstü olaylar nedeniyle Başbakanlık müsteşarı başkanlığında Çankaya Köşkü'nde koordinasyon merkezi kuruldu. İlk olarak meydanların halk tarafından hakimiyet altına alınması kararlaştırıldı.

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15 Temmuz | 23:05

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım önce çeşitli televizyon kanallarında canlı yayınlara bağlanarak açıklamalarda bulundu. Buna göre, "bir kalkışma girişimi"nin olduğunu belirten Yıldırım, "Bu girişime izin verilmeyecektir. Bunu yapanlar en ağır bedeli ödeyeceklerdir. Askerin içerisinde bir grubun kalkışması söz konusu." ifadelerine yer verdi.

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15 Temmuz | 23:24

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi'nde patlama meydana geldi.

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16 Temmuz | 00:01 - 00:09

Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na doğru harekete geçti. Ankara Yenimahalle'deki Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kampüsüne askeri helikopterlerce ateş açılması sonucu MİT'in çevre güvenliğini sağlayan unsurlarca saldırıya silahla karşılık verildi.

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16 Temmuz | 00:13

TRT'yi ele geçiren kalkışmacı askerler darbe bildirisi okuttu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca açıklamanın TSK tarafından yapılmadığı üzerinde durularak "Korsan bildiridir. Gerekli özenin gösterilmesini rica ederiz" denildi. Korsan bildirinin TRT'de okutulmasının hemen akabinde TÜRKSAT, TRT'nin yayınını kesti.

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16 Temmuz | 00:26 - 00:30

Açıklamaların sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan çeşitli televizyon kanallarına bağlanarak, askerî kalkışmaya tepki gösterdi ve halkı meydanlara davet etti. Erdoğan, "Millî iradeye yönelik bu ayaklanma hareketine karşı tabii ki hukuk, yasalarımız, anayasamız neyi gerektiriyorsa bunun bir defa cevabını bu yapı ister Silahlı Kuvvetler içinde olsun, bir grup azınlık da olsa ister başka kurumlarımızın içerisinde olsun, gereken cevabı alacaklardır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatı üzerine 81 ilde okunan selalar ile Türkiye genelinde vatandaşlar sokağa çıkarak darbe girişimine karşı birlik mesajı verdi.

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16 Temmuz | 00:35

Darbe girişimiyle ilgili ilk soruşturma İstanbul'da başlatıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Ali Doğan, darbe girişimini yapan askerlerle ilgili soruşturma başlatıldığını ve askerlerin görüldükleri yerde tutuklanacaklarını bildirdi.

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16 Temmuz | 00:57 - 01:01

Saldırganlar, TRT yayınlarını kesen TÜRKSAT'ın Gölbaşı'ndaki tesislerine askerî helikopterlerle saldırdı. Ankara Emniyet Müdürlüğü savaş uçağı ve helikopterlerin saldırısına uğradı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Bu, TSK içinde bir cuntanın kalkışma girişimidir." açıklamasında bulundu.

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16 Temmuz | 01:30 - 01:39

Çankaya Köşkü'ne ateş eden 5 zırhlı araca güvenlik görevlileri tarafından karşılık verildi. Halkın da desteği ile darbeciler püskürtüldü. TBMM Başkanı İsmail Kahraman da Başbakanlık Koordinasyon Merkezine geldi ve TBMM'nin açık tutulması kararı alındı. TBMM Genel Kurul Salonu açıldı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve milletvekilleri Genel Kurul Salonu'nda yerlerini aldılar.

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16 Temmuz | 02:00

Darbe girişiminin ardından bazı askerler gözaltına alınmaya başlandı.

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16 Temmuz | 02:30

Darbeci askerler Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı havadan hedef aldı. Hava saldırısı sonucu 17 polis şehit oldu. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçağı, darbe girişiminde bulunanların Sikorsky helikopterini düşürdü.

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16 Temmuz | 02:35

TRT'yi ele geçirmeye çalışan 1'i rütbeli 5 asker, vatandaşlar ve polis tarafından etkisiz hale getirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalışan terör örgütü FETÖ mensubu 3'ü rütbeli 13 asker de gözaltına alındı.

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16 Temmuz | 02:42 - 02:49

TBMM'ye atılan bomba nedeniyle bazı polis memurlarıyla Meclis görevlileri yaralandı, kulis camları kırıldı. Meclise yeni bir bomba atıldı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Genel Kurul'daki milletvekilleri Meclis sığınağına geçti.

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16 Temmuz | 02:55 - 03:00

Yeniden televizyon yayınına bağlanan Başbakan Binali Yıldırım, yapılanların terör örgütü FETÖ'nün işi olduğunu TSK'nın şanlı askerlerinin böyle bir olayla anılmasının akla gelmeyeceğini yeniden bildirdi. TRT yeniden normal yayınına döndü. TRT Genel Müdürlüğü binasını ele geçirmeye çalışan FETÖ mensubu askerler gözaltına alındı.

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16 Temmuz | 03:10 - 03:20

Binali Yıldırım, Ankara semalarında, MİT, Meclis, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık gibi kritik bölgeler üzerinde uçuş yapan her türlü askeri helikopter ve uçağa müdahale edileceğini açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yeniden çatışma sesleri gelmeye başladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a geldi.

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16 Temmuz | 04:00 - 04:42

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminde bulunan terör örgütü FETÖ/PDY irtibatlı yargı görevlileri ve sözde "Yurtta Sulh Komitesi" mensubu general, amiral, subay, astsubay, er ve erbaşlar hakkında gözaltı kararı çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Marmaris'te konakladığı otele helikopterlerden ateş açıldı, ancak Erdoğan gece yarısı otelden ayrılmıştı. Helikopterlerden inen yüzleri maskeli ve ağır silahlı askerler oteli abluka altına aldı ve çıkan çatışmada 5 polis yaralandı.

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16 Temmuz | 05:20 - 06:00

Başbakan Yıldırım, twitter hesabından darbe girişimi içerisinde yer alan bir generalin öldürüldüğü bilgisinin geldiğini ve aralarında albayların da bulunduğu 130 askerin gözaltına alındığını duyurdu. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbe girişimiyle ilgili soruşturma başlatıldığı, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Merkezi'nde 42 kişinin hayatını kaybettiği, bölgede olayların kontrol altına alındığı bildirildi.

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16 Temmuz | 06:30

Güvenlik içine alınan Çankaya Köşkü ve Başbakanlık Resmi Konutu'na çıkan tüm yollar kapatıldı. Darbe girişiminde bulunan FETÖ mensuplarınca kullanılan ve TÜRKSAT'ı bombalayan askeri helikopter Gölbaşı'nda düşürüldü. Olaylar sırasında İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nü kontrol eden askerler teslim oldu.

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16 Temmuz | 06:43 - 06:52

FETÖ mensupları tarafından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yakınlarına 2 bomba atıldı. Bombalar, Millet Camisi'nin önüne park etmiş araçlardan birinin üzerine düştü. Başbakan, Genelkurmay Başkanlığı'na vekaleten 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın atandığını bildirdi.

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16 Temmuz | 07:00 - 07:50

Külliye yakınındaki Jandarma Genel Komutanlığı'nın bulunduğu kavşağa askeri uçaktan bomba atıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan öğrenilenlere göre, FETÖ mensubu 336 kişi gözaltına alındı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan dışarıya çıkarılan tanktan, barikat amacıyla kurulan kamyonların olduğu bölgeye ateş açıldı. Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 29 albay ve 5 general, İçişleri Bakanı Efkan Ala tarafından görevden uzaklaştırıldı.

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16 Temmuz | 08:32 - 08:36

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Çankaya Köşkü'ne geldi. Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet özel harekat polisleri tarafından ele geçirildi. Karargahtaki Fetullahçı Terör Örgütü'ne mensup askerler etkisiz hale getirildi.

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16 Temmuz | 09:10 - 09:40

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, silahlı terör örgütü FETÖ üyesi hakim ve savcılar hakkında alınacak tedbirler için toplandı. Darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturmalar kapsamında, Türkiye genelinde, silahlı terör örgütü FETÖ üyesi bin 374 TSK personeli gözaltına alındı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan çıkan 200'e yakın silahsız er ve erbaş teslim oldu.

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16 Temmuz | 09:44 - 09:58

FETÖ'nün darbe girişimi nedeniyle çıkan olaylarda ülke genelinde, 90 kişinin şehit olduğu, bin 154 kişinin yaralandığı bildirildi. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı ile Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Destek Eğitim Komutanı hakkında, vatana ihanet suçundan işlem başlatıldı. Soruşturmalar kapsamında, Türkiye genelinde silahlı FETÖ üyesi olduğu tespit edilen bin 563 kişi gözaltına alındı. Türkiye genelindeki tüm hakim ve savcılardan izinli olanlar derhal görevlerine başlamalarına ve adli tatilin iptaline karar verildi.

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16 Temmuz | 10:07 - 10:34

Bingöl 49. Komando Tugay Komutanı ile Bolu 2. Komando Tugay Komutanı gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir süre kaldığı Marmaris'teki otele ağır silahlarla helikopterlerden ve karadan ateş açan askerler, darbe girişiminin başarısız olması sonucu bölgeden kaçtı. Genelkurmay Başkanlığı içinde kilitli tutulan subay ve astsubaylar, sabah saatlerinde tahliye edildi.

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16 Temmuz | 10:37 - 10:59

Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın kurtarıldığını açıkladı. Akıncı'daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda üslenen FETÖ mensupları, darbe girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine üssü terk etmeye başladı. İçişleri Bakanı Efkan Ala, Sahil Güvenlik Komutanını görevden aldı.

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16 Temmuz | 11:27 - 12:04

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda bulunan FETÖ terör örgütü mensubu askerler, teslim olmak için müzakere talebinde bulundu. Özel harekat polislerinin operasyon düzenlediği Jandarma Genel Komutanlığı binasında 200 kadar asker gözaltına alındı.

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16 Temmuz | 12:56 - 12:57

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli 3 Cumhuriyet savcısı, sanıkları teslim almak için Genelkurmay Başkanlığı nizamiyesine geldi. Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü'ne geldi, açıklamalarda bulundu.

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16 Temmuz | 14:37 - 14:43

HSYK Genel Kurulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararı doğrultusunda 5 HSYK üyesinin üyeliğinin düşürülmesine karar verdi. HSYK 2. Dairesi, 541'i ilk derece idari yargıda, 2 bin 204'ü ilk derece adli yargıda olmak üzere toplam 2 bin 745 hakimi açığa aldı. Darbe girişiminde bulunan FETÖ mensuplarının bir kısmı, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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16 Temmuz | 15:03 - 16:08

Danıştay Başkanlığı'ndaki FETÖ mensubu üyelerden 5'i Danıştay Genel Kurul Salonu'nda gözaltına alındı. FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili haklarında yakalama kararı bulunan 10 Danıştay üyesi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü üyeliği suçundan 140 Yargıtay, 48 Danıştay üyesi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ve bu isimlerden 11 Yargıtay ve 4 HSYK üyesi gözaltına alındı. Başbakan Binali Yıldırım TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti.

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16 Temmuz | 18:46

Örgüt mensuplarının darbe girişiminde kullandıkları Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesindeki tanklar, askeri tırlarla kışlaya çekildi.

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16 Temmuz | 20:02 - 20:50

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında yürütülen soruşturma kapsamında, evinde arama yapılan Anayasa Mahkemesi Üyesi gözaltına alındı. Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üssü'nde yürütülen FETÖ darbesine yönelik operasyonda Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi kurtarıldı.

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16 Temmuz | 21:09 - 21:57

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında üst düzey gözaltılar sürdü ve HSYK 2. Dairesince açığa alınan adli yargıdaki hakim ve savcıların isimleri açıklandı. FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tüm ağır ceza cumhuriyet başsavcılıklarına yazı göndererek, "aynı örgüte üye oldukları değerlendirilen" toplam 2 bin 745 hakim ve savcının gözaltına alınmasını ve haklarında soruşturma yürütülmesini istedi.