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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 14:30

15 Temmuz gazisi neler yaşadığını anlattı! 'Daha kötü olacağımı bilsem o tanka yine çıkardım'

FETÖ terör örgütü 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da durdurmak istediği tankın üstüne çıkan ve içindeki askerlerin açtığı ateşle belden aşağısı felç olan Gazi Halil Algan (53), “Atışalanı Köprüsü'nün yanına binlerce insan indik. Bir kısmımız araçla bir kısmımız yürümeye başladı. Birkaç yüz metre yürüdük, arkadan bir tank geldi. Tank gelince benimle birlikte 10 kişinin arasına daldı ve bazıları şehit bazıları da gazi oldu. Tankı durdurmak için de 2 kişi üzerine çıktık. 2 kilometrede daha gittik ve vurulduğumu hissettim. Bundan daha kötü olacağımı bilsem o tanka yine çıkar, bedenimi kurşunlara siper ederdim” dedi.