15 Temmuz gazisi neler yaşadığını anlattı! 'Daha kötü olacağımı bilsem o tanka yine çıkardım'

Algan, vurulduktan sonra götürüldüğü hastanede 45 yoğun bakımda, 1 ay da normal odada kaldığını belirterek, şöyle konuştu:





"Yine darbe olsa ve ayakta olsam ve daha kötü durumda olacağımı bilsem yine çıkarım. Tabii ki çok büyük zorluklar çekiyorum. En büyük zorluk da ilgisizlik oluyor.





Şehit olanların mekanı cennet olsun. Benim gibi gazilere de şifa dileğinde bulunuyorum.





Rabbim bir daha böyle günler göstermesin, yaşatmasın. İnşallah güzel günler yaşarız ama dediğim gibi, yine darbe olsa bu halimle bile gider bedenimi kurşunlara siper ederim"