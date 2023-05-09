  • $19,5723
  • 21,4587
  • 1269.75
  • 4548.18

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 9 Mayıs 2023 Salı 09:26

14 Mayıs seçimlerinin oy pusulalarının basımı tamamlandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye genelindeki 87 seçim çevresinde ayrı ayrı oy pusulalarının basımını tamamladı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.