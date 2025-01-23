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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 10:28 |

13 yıl sonra bir ilk! THY'nin Suriye uçuşları yeniden başladı

Türk Hava Yolları (THY), ülkedeki iç karışıklık nedeniyle 1 Nisan 2012'de durdurduğu Suriye seferlerini bugün icra edilen İstanbul-Şam uçuşuyla yeniden başlattı.

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