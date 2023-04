12 bin konteyner sayısının 22 bine çıkarılması planlanıyor

İçişleri Bakanlığınca bölgede barınma hizmetlerinden sorumlu olarak görevlendirilen Ağrı Valisi Osman Varol, AA muhabirine, depremlerin ardından her alanda başlatılan çalışmaların sürdüğünü söyledi.

"Her türlü ihtiyaçları karşılanıyor"

Varol, Kahramanmaraş'ın genelinde bütün ilçelerle beraber 22 bin konteyner planlandığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Bunlar köylere müstakil olarak verilecek konteynerlerin haricinde yani konteyner kent mantığında toplu olarak planlanıyor. Bunun 12 bine yakını şu an Kahramanmaraş'a ulaştı ama hemen yerleşim olacağını düşünmemek gerekiyor, yerine bırakıldıktan sonra bir süreç daha var, tesisatların bağlanması, bağlantıların yapılmasıyla ilgili. Şu an bunların hepsinin tamamlanıp içine insanlarımızı yerleştirdiğimiz 4 bin konteynerimiz var. Bu konteynerlerimizde de yaklaşık 14 bin vatandaşımız şu an ikamet ediyor."