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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 12:53

12 bin konteyner sayısının 22 bine çıkarılması planlanıyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kurulan 12 bin konteyner sayısının 22 bine çıkarılması planlanıyor.

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