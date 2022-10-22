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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 11:35

110 AKINCI operatörü mezun oldu! Türkiye birikimini kardeş ülkelerle paylaştı

BAYKAR tarafından Bayraktar AKINCI Operatörlüğü eğitimi verilen 110 Türk, Azerbaycanlı ve Pakistanlı kursiyer, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak dün mezun oldu.

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