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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 16:30

109 yıllık top mermileri bulundu! Çanakkale Savaşları'ndan kalma

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyündeki arazide, maki ile örtülü bir alanda 18 top mermisi bulundu. Top mermilerinin Çanakkale Savaşları'ndan kalma 109 yıllık olduğu tespit edildi.