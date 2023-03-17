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Eklenme tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 15:37

108 yıllık batık gemiler görüntülendi! Çanakkale Savaşları'ndan kalma

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca dalış turizmine açılan 108 yıl önceki muharebelerden kalma batık gemiler görüntülendi.

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