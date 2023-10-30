100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çimariva selamı

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Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk donanması, tarihinin en büyük resmi geçidini İstanbul Boğaz'ında yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi geçidi izledi.

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine henüz girmeyen Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul, Pirireis denizaltısı ve Derya gemisi de geçit töreninde yer aldı.

Gemiler, Vahdettin Köşkü'nden töreni izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çimariva selamında bulundu.

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İstanbul Boğazı'ndaki geçişe TCG Anadolu'nun rehberliğindeki 100 geminin yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 9 F-16 ve 3 F-4E uçakları ve helikopterleri eşlik etti.

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Tören öncesinde Türk Yıldızları ve Solotürk gösterileri de gerçekleşti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da geçiş sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Coşkulu kutlamaya vatandaşlar da sahil kenarlarından ortak oldu.

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Çimariva selamı nedir?

Çimariva, gemi personelinin tekne boyunca yanyana selamlama için dizilmesi anlamına gelen bir denizcilik terimi.

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