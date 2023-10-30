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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 09:30

100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çimariva selamı

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk donanması, tarihinin en büyük resmi geçidini İstanbul Boğaz'ında yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi yerli ve milli üretim TCG Anadolu ve beraberindeki 100 gemi, İstanbul Boğazı geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çimariva selamında bulundu.

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