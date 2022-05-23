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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:20

10 soruda 'maymun çiçeği' hastalığı! Yeni bir salgına neden olur mu?

Maymun çiçeği hastalığı genelde 2-4 haftada kendiliğinden geçiyor, yakın ve uzun süreli temasla bulaştığı için Kovid-19 benzeri bir salgına yol açması beklenmiyor.

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