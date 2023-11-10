10 Kasım Atatürk fotoğrafları! Siyah beyaz Atatürk fotoğrafları

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Siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Atatürk'ü saygı ve minnetle anmak isteyenler için en güzel, görülmemiş, sonsuzluk işaretli, bayraklı, siyah beyaz Atatürk fotoğraflarını bir araya getirdik. İşte Instagram, Facebook, Twitter ve WhatsApp üzerinden paylaşabileceğiniz en güzel 10 Kasım Atatürk fotoğrafları



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10 KASIM ATATÜRK FOTOĞRAFLARI







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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılında 10 Kasım'la ilgili Atatürk fotoğrafları paylaşılıyor.

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Ulu önder Atatürk'ün hayata veda ettiği gün olan 10 Kasım, her sene çeşitli tören ve etkinliklerle anılır. Bu kapsamda en güzel, görülmemiş, sonsuzluk işaretli, bayraklı, Atatürk resimlerini haberimizde bir araya getirdik. İşte en güzel ve 10 Kasım Atatürk fotoğrafları...



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SİYAH BEYAZ ATATÜRK FOTOĞRAFLARI







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10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüdür.

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Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 günü saat sabah 09:05'te hayata gözlerini yummuştur.

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Her yıl 10 Kasım'da Resmi kurumlarda 10 Kasım'da Atatürk'ü anmaya yönelik anma etkinlikleri düzenlenir. Tüm yurtta yas sirenleri çalar, bayraklar yarıya indirilir ve Atatürk saygı duruşuyla anılır. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk'ün vefatı, milyonlarca Türk vatandaşının yanı sıra tüm dünyada yankı uyandırmıştır. Siyah beyaz Atatürk fotoğrafları Ülkemizde her gün 10 Kasım tarihinde törenler düzenlenir. Bu önemli gün, Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen; Onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği haftadır.





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Saat 9'u beş gece ülke genelinde sirenler çalınır; trafikteki arabalar durur ve korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler.

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Okullarda resmi bölgelerde törenler düzenlenir; siyasi büyükler ve kişiler Anıtkabir'e bu günde akın ederler.

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Ülke genelinde Millet Meclisi hariç tüm bayraklar bu günde yarıya indirilir.

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