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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 12:01

10 Kasım Atatürk fotoğrafları! Siyah beyaz Atatürk fotoğrafları

10 Kasım Atatürk fotoğrafları, Ulu önderin 85. ölüm yıl dönümünde sosyal medya mecralarında paylaşılıyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde; Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya hesaplarında Siyah beyaz Atatürk fotoğrafları paylaşılıyor. Atatürk'ün hiç bilinmeyen fotoğraflarının da yer aldığı 10 Kasım Atatürk fotoğraflarını haberimizde derledik. İşte 10 Kasım'la ilgili en güzel, görülmemiş, sonsuzluk işaretli, Siyah beyaz Atatürk fotoğrafları

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