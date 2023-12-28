  • $

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 09:45

1 Ocak'ta başlıyor! İşte hayata geçecek beş yeni düzenleme

Yılbaşından itibaren tüketiciyi, esnafı ve reel sektör temsilcilerini ilgilendiren birçok düzenleme uygulamaya konulacak. Bu adımlar, tüketicilerin bilgilendirilmesi ve çeşitli sektörlerde düzenin sağlanması amaçlarıyla atıldı. İşte hayata geçecek beş yeni düzenleme...

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.