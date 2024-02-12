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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 16:14

1. güç ünitesi inşaatı tamamlanma aşamasında! Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, beraberindeki heyet ile birlikte Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasını ziyaret etti. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev de bir araya gelen Bakan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında 1'inci güç ünitesinde stator kurulumu işlemini denetledi.

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